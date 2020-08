Ballena es liberada tras años en cautiverio y su sonrisa se vuelve viral

Una ballena beluga islandesa llamada Little Gray ha cautivado a miles de personas de todo el mundo en redes sociales luego de que se diera a conocer una fotografía capturada en el momento exacto en que el cetáceo fue trasladado para su libertad tras haber pasado casi 10 años en cautiverio; y es que la emotiva reacción del animal puede derretir el corazón a cualquiera.

La ‘felicidad’ expresada en la cara de esta ballena se debe a que tanto ella como su compañera Little White, dos magníficos ejemplares de beluga (Delphinapterus leucas), serán liberadas en un espacio natural abierto luego de estar en cautiverio desde el año 2011.

Las belugas serán las primeras habitantes de un santuario marino construido en la bahía de Klettsvik, Islandia. Por ahora se encuentran en una alberca de aclimatación desde el pasado viernes, y serán puestas en total libertad en los próximos días.

“El equipo de expertos y los veterinarios independientes estuvieron con Little Grey y Little White durante todo el traslado y dijeron que están sanos y se están alimentando bien después del corto viaje desde su centro de cuidados en tierra de regreso al mar”, se lee en la página de Whale and Dolphin Conservation, una de las organizaciones responsables de la liberación de las dos belugas.

“Esta es la primera vez que Little Grey y Little White están en el mar desde que fueron recuperadas de un centro de investigación de ballenas ruso en 2011”, se lee en las redes sociales de la asociación.

Little Grey y Little White serán observadas y evaluadas las 24 horas del día en lo que los científicos deciden ponerlas de vuelta en el medio marino, pues se trata de un proceso de re adaptación lento en el que la ballena tienen que liberarse hasta estar completamente acostumbrados a su libertad.

“Estamos absolutamente encantados de poder compartir la noticia de que Little Grey y Little White están a salvo en sus piscinas de cuidado del santuario marino y están a solo un paso de ser liberados al aire libre agua a casa”, expresó Andy Bool, director de Sea Life Trust.

