Black Haze Voltz; la banda de Rock que está poniendo en alto a Nuevo Laredo

La pasión por el rock y el esfuerzo impulsaron la evolución musical de la banda Black Haze Voltz, que presenta nuevos temas para reafirmarse en la escena fronteriza.

Un proyecto musical que surgió como un trabajo escolar, llevó a estos chicos a lugares que no habían imaginado, logrando en poco tiempo destacar en concurso de talentos y ser teloneros en eventos de artistas como Molotov y “Jonaz”, de Plastilina Mosh.

Luego de interpretar covers ahora, esta banda que evolucionó en nombre, lo hizo también en el trabajo artístico, por ello ahora presenta sus temas originales, los cuales integraran su primer material discográfico.

Black Haze Voltz está integrado por Víctor Escobar, en la voz; Carlos Flores, en la batería; en el bajo, Irvin Salazar; así como Carlos Fuentes y Aldo Lugo en las guitarras.

ORIGINALES

“Hasta el momento hemos lanzado tres sencillos los cuales son: ‘Miriam’, ‘You’re the One’ y el más reciente es ‘That’s the Way’, pero el próximo viernes 14 de agosto se estrena nuestro nuevo sencillo ‘Take this Ride’, que también estará disponible en todas las plataformas digitales de música”, comentó el vocalista, Víctor Escobar.

“Los temas están disponibles en todas las plataformas digitales de música, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, etc. El sencillo más reciente se llama ‘Miriam’ y su video oficial lo pueden encontrar disponible en YouTube como Miriam Official Video o simplemente entrando a nuestro canal de Youtube: Black HazeVoltz”, indicó Irvin Salazar, bajista.

“La composición de cada una de las canciones fue diferente, por ejemplo, había veces que estaba primero la voz que las guitarras u otras veces los riffs estaban hechos para después agregar la voz, la mayoría del tiempo que estuvimos componiendo siempre se empezaba con una nota de voz, el cual se enviaba a nuestro grupo de Whatsapp y de ahí cada quien aportaba un poco, para después juntarnos en la Volztcave (así le decimos a nuestro cuarto de ensayos) y ahí empatar todas las ideas que mandamos por Whatsapp.

“Nos juntábamos cada semana a ensayar y a componer, lo cual sentimos que fue lo más importante, ya que al estar juntos era más sencillo conectar las ideas y surgía esa química”, dijo el baterista, Carlos Flores.

EVOLUCIÓN

“La banda nació como un proyecto de escuela en la preparatoria que se trataba de un festival interno de la materia de música y decidimos hacer un pequeño concierto para toda la escuela, al ver que tuvo éxito decidimos seguir con la banda. Al principio sólo éramos cuatro integrantes, después de un tiempo se unió el bajista Irvin Salazar, que vino a completar la formación y por fin tener un grupo completo. Fue a partir de ese momento, cuando le empezamos a dar más seriedad al proyecto; empezamos a dar más presentaciones en vivo y posteriormente a componer nuestro propio material”, compartió el cantante de la agrupación.

“Antes de estos temas que hemos lanzado, no teníamos música propia, tocábamos covers de nuestra preferencia, usualmente optábamos por sacar covers de bandas o artistas que admiramos mucho y los tocábamos a nuestro estilo en nuestras presentaciones.

“Hemos pasado por varios nombres que desde luego se apegaban al mensaje que queríamos dar a nuestra audiencia; sin embargo, después de años y de grandes experiencias que nos dejaron los nombres anteriores, llegó el momento de tomar una decisión y nombrar a la banda como algo que nos representara ya a nivel profesional, algo más único que representara la esencia de la banda, y, sobre todo, que representara nuestra música. A pesar del cambio de nombre, siempre quisimos mantenernos relacionados al rayo, ya que, desde que empezamos el proyecto lo usamos como el icono del grupo y realmente la esencia y el objetivo de la banda. El trueno representa una energía sobrenatural que llega sin avisar e impactando a todo lo que está a su alrededor”, señaló Aldo Lugo, guitarrista.

INFLUENCIAS

Las influencias del grupo provienen de una gran cantidad de bandas y de artistas a lo largo de la historia del rock, aunque principalmente enfocados al hard rock y al heavy metal.

“Algo que creemos que fue importante para cada uno de nosotros en cuanto a nuestras influencias, fue que tuvimos la oportunidad de crecer en frontera, lo que nos ayudó a crecer escuchando a grandes bandas y artistas de rock tanto en español como en inglés.

“A pesar de que cada integrante de la banda es amante del rock, cada uno de nosotros tiene sus gustos e influencias y cada uno las refleja a la hora de componer, creando un estilo de mezcla único, el cual representa nuestra identidad como banda. Y con el tiempo hemos sabido apreciar, la posibilidad de extender nuestra experiencia probando con diferentes estilos de géneros”, refirió Carlos Fuentes, primera guitarra.

PLANES

“Actualmente estamos enfocados en el lanzamiento de nuestro primer álbum como banda, el cual se va a estrenar entre finales agosto o a inicios de septiembre; sin embargo, a pesar de eso seguimos trabajando en nuevas canciones, ya que tenemos planeado grabar el segundo álbum a finales de este año y estamos muy entusiasmados porque hemos estado experimentando con muchos estilos y nuevas técnicas que nos han ayudado a mejorar musicalmente y a forjar aún más nuestro estilo como banda.

“También seguimos practicando y ensayando día con día para estar más que listos a la hora de regresar a los escenarios una vez que pase esto de la pandemia, ya que tocar en vivo y dar a conocer nuestras canciones en más lugares y hacia más gente, es lo que más ansiamos en estos momentos”, finalizó Víctor Escobar.