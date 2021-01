Bandera confederada: ¿Qué significado tiene este símbolo histórico?

Compartir esta publicación













La Bandera confederada fue el símbolo que causó revuelo a nivel internacional, pero históricamente tiene un significado ligado a la guerra civil en Estados Unidos.

La elección presidencial entre Trump y Biden ha dividido al país en la sociedad, tanto que cuando se apoderaron de jurisdicciones políticas icónicas, vieron un símbolo de la historia consagrada e incluso se describió como un “intento de golpe de estado“.

El violento ataque al Capitolio fue calificado como un “intento de golpe de estado”, que atacó las residencias de ambas cámaras del Congreso y cobró la vida de una mujer que fue alcanzada por una bala. Debe ser retirada de la camilla con sangrado severo y trasladada al estado de emergencia.

Facebook e Instagram bloquean a Trump de forma indefinida

Además de este incidente, también vimos a seguidores de Donald Trump aparecer en la jurisdicción política. Aunque acordaron no reconocer la victoria de Joe Biden, sus seguidores llamaron a sus seguidores a casa.

Batman ya llegó al Capitolio para evitar el Golpe de Estado 🇺🇸 pic.twitter.com/Wc8SwVdvfH — Rodrigo Saavedra 🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@Ro_SaavedraM) January 6, 2021

Pero cuando entraron al Capitolio, además de ver a “Batman” en ese lugar, también pudieron ver una bandera confederada, incluso el momento más tenso de la guerra civil y el apartheid.

El ex presidente Barack Obama consideró que la bandera confederada “pertenece al museo”, pues forma parte de la historia estadounidense, aunque no del presente. Ya que representa algo que no debería repetirse.

Este símbolo ha aparecido en crímenes de odio racial y su origen se atribuye al Sur de Estados Unidos, puntualmente estados como Carolina del Sur, Kentucky, Virginia, Alabama.

El epicentro del complejo contexto que implica es “la raza”. En aquellos estados el motor económico provenía principalmente de la esclavitud.

Fue hasta 1865, cuando finalizó la Guerra Civil y los unionistas (Norte) vencieron a los seccionistas (Sur), quienes se oponían a la abolición de la esclavitud y utilizaban como símbolo la bandera confederada.

La bandera con colores rojo, azul y blanco posee líneas en diagonal que forman una “x” con tres estrellas en cada “esquina” y una más en el centro.

Actualmente los grupos radicales que apoyan la supremacía y sometimiento racial son quienes siguen usándola.

Esta bandera se popularizó en la secta del Ku Klux Klan, grupo supremacista estadounidense. Sin embargo hay quienes consideran que han deshonrado la propia bandera confederada, pues otros tantos opinan que con ella se tiene memoria de los militares veteranos.