Bárbara de Regil: asustada y atrapada en Tulum por tormenta Gamma

Bárbara de Regil vive momentos de terror con su familia en Tulum, pues se encuentran atrapados debido a que este sábado tocó tierra la tormenta tropical “Gamma”, de la que ya han visto sus efectos.

La actriz Bárbara de Regil compartió con sus seguidores a través de sus historias de Instagram los estragos que ha dejado el paso de la tormenta y el fuerte oleaje que le impidió dar su clase de ejercicio en línea.

Bárbara De Regil se encuentra de vacaciones junto con su hija, su esposo y su madre en las paradisiacas playas de Tulum, Quintana Roo; sin embargo, fueron sorprendidos por la tormenta tropical “Gamma” que amenaza con convertirse en huracán.

“Salí muy contenta a darles esta clase a las 11 de la mañana, pero Cancún me sorprendió con huracán, no la puedo dar, el internet no está bueno. Todo está empapado, esto está fuerte”, dijo la actriz.