¿Por qué Bárbara de Regil deja de dar sus clases fitness ONLINE?

Lo que prometo lo cumplo ✨ Les dije q estaría compartiendo en vivo con ustedes toda la “cuarentena” y lo LOGRAMOS 🤞🏻👏🏻 GRACIAS ‼️ Con mas de 50 MIL PERSONAS conectadas y al final Nunca fueron menos de 14 mil DECIDIDAS A MOVER EL CUERPO 🔥 Se cumplió mi objetivo … que es transmitirles ✨MI AMOR , ✨MIS GANAS DE VIVIR , ✨DE SER MEJOR , DE SONREÍR Y PONER UN GRANITO DE ARENA EN UNA ÉPOCA TAN DIFÍCIL ✨✨✨ LAS Y LOS VOY A EXTRAÑAR ♥️ Perooo aquí estaré siempre para ustedes