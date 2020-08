Fort Hood ¿Base maldita? Reportan otro soldado muerto el día que enterraron a Vanessa Guillén

FORT HOOD – En el día que fue sepultada la soldado Vanessa Guillén en Houston, oficiales de la Base Militar de Fort Hood anunciaron la muerte de otro soldado en sus instalaciones.

El sargento Bradley Moore, de 36 años, murió el jueves durante un entrenamiento de navegación en el terreno de la base Fort Hood

Según oficiales de Fort Hood, Moore pertenecía a la Guardia Nacional de Texas.

El anuncio de la muerte de Moore se da a conocer el mismo día que Vanessa fue sepultada por sus familiares y amigos en Houston en un servicio privado.

Vanessa desapareció el 22 de abril de la base militar de Fort Hood donde prestaba el servicio militar.

Pasaron más de dos meses, la familia denunció que Vanessa era objeto de acoso sexual dentro de la base, pero que la soldado nunca denunció por temor a represalias, según su madre, Gloria Guillén.

