Basílica de Guadalupe: Hoy lució vacía por primera vez en su historia

Los locatarios que se instalan alrededor de la Basílica de Guadalupe ven que el día que consideran más fuerte para sus ventas está desolado, “en otros años todo estaba lleno”.

El año pasado, las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero registraban 5 millones 559 mil personas que se habían dado cita el 11 de diciembre, en víspera para cantarle “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en su Basílica

Las autoridades locales tan sólo tenían reportado hasta la tarde del viernes que 15 personas buscaron acceder a la Basílica de Guadalupe.

Ante esta situación desolada que se vivió este viernes, uno de los locatarios comentó: “Este año no tendrá comparación”, pues ni siquiera habían vendido algún recuerdo.

Los comerciantes que se colocan en los alrededores de la Basílica de Guadalupe únicamente abrieron sus puestos para que la zona no se viera más solitaria, y bajo la espera de que se permitiera el mínimo acceso.

No había música saliendo de los altavoces que colocan afuera de los comercios para atraer a los clientes, y el bullicio acostumbrado de la zona, ahora estaba en silencio. Tampoco había señoras vendiendo las tradicionales gorditas de masa dulce, y todos los locales estaban vacíos.

No hay mejor muestra de la responsabilidad del pueblo de México ante la pandemia, que esta imagen de la Basílica en el día dedicado a la Virgen de Guadalupe. Entre todos los símbolos, los mex…

— Javier Domínguez C. (@javierdmzc) December 12, 2020

— Javier Domínguez C. (@javierdmzc) December 12, 2020