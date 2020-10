Batallan niños para estudiar

Compartir esta publicación













Con 140 alumnos y diversas necesidades para el trabajo a distancia, inició el ciclo escolar 2020-2021 la primaria Horacio Garza, localizada en la colonia Unión de Recuerdo.

La escuela se ubica en un sector donde las familias carecen de recursos económicos, pero sobre todo de servicios básicos que les permita proporcionar una educación de calidad a sus hijos desde casa.

“Hay padres de familia o familias enteras que no cuentan con luz en sus casas, que no cuentan con televisión o con un teléfono, son familias que están preocupadas en cuanto de qué manera vamos a estar trabajando, pero no sólo ellos, también el docente para hacerles llegar la información, aunque hemos utilizado diversas estrategias”, dijo Arizbeth Cruz Guijón, encargada de la dirección escolar.

La maestra responsable, señaló que se han colocado carteles en los portones y bardas de la escuela y hasta citar a los padres de familia -con todos los protocolos de salud- para entregarles las actividades que deberán estar realizando en el hogar, principalmente a quienes están en una situación de necesidad.

“Queremos que el alumno también tenga elementos para ser evaluados, estamos tratando de darle cobertura a todos nuestros niños”, manifestó.

La escuela Horacio Garza, cuenta con seis grupos, uno por cada grado de primero a sexto y su plantilla docente es de seis maestros, director, uno de inglés y el guardia intendente.

Este año, el gobierno federal les entregó un aula que será utilizada como comedor una vez que regresen a clases presenciales, además de colocar barda perimetral que les permitirá a los menores tener mayor seguridad