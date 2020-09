Batilalo: Hombre recrea Batimóvil y recorre las calles de Tamaulipas

Compartir esta publicación













Hay quienes crecieron con la serie de televisión Batman y se ilusionaron con conocer algún día a Adam West y Burt Ward en persona, pero hay otros que dieron un paso más… ¡se hicieron del Batimóvil y recorre Tamaulipas

El sueño de Eduardo Graziano por tener un Batimóvil nació cuando cursaba la secundaria y más de dos décadas después lo cumplió tras dedicar dos años y medio al proyecto inspirado en el superhéroe de Ciudad Gótica.

El batimóvil de Tamaulipas

Te recomendamos: “Batman ya hubiera acabado con el covid” “El deseo de tener el carro de Batman lo tuve desde que era un adolescente. Siempre pensé que algún día lo iba a poder comprar; pero, como no lo vendían, me di a la tarea de fabricarlo”, dijo el tampiqueño, conocido como “Batilalo”, con su batimóvil de Tamaulipas.

Explicó que tras elaborar un diseño para participar en el carnaval del puerto jaibo, descubrió que podía lograr grandes cosas a partir de modelos de madera; “fue ahí cuando me dije que era ahora o nunca y entonces lo hice realidad”.

Recordó que el primer reto al que se enfrentó fue elegir un vehículo. “Necesitaba uno largo; vi algunos en Facebook, en remates de autos y en establecimientos, pero ninguno cumplía con las dimensiones y los que me gustaban siempre me los ganaban”.

Cuando encontró el Chrysler LHS 97 supo que era el indicado. Lo “rodó” más de un mes para comprobar que estaba en óptimas condiciones y después fue cuando empezó con las adaptaciones.

“Empecé a cortarlo, a meterle disco, cincel y martillo para ir despejando lo que no me servía”, dijo mientras ríe y aunque no es carpintero ni mecánico, aseguró que el haber estudiado Ingeniería en Sistemas le dio conocimientos en Matemáticas, las cuales aplicó durante las modificaciones.

Después de los cortes, creó el molde de madera, el cual sí le significó un gran reto. “En ese sí tuve muchos problemas porque no sabía doblarla, pero con búsquedas en Google y YouTube lo logré”. Posteriormente siguió con los aditamentos exteriores a partir de fibra de vidrio. “En este punto hice demasiados cambios, venían mis amigos y sugerían ciertos detalles”. Al interior todavía se encuentra perfeccionando el control de las metralletas y la tapicería, aunque ya ha instalado más de 10 controladores ficticios.

#BatmanDay | Eduardo Graziano, decide salir un día a comprar algo en la tienda, pero su auto no es convencional, y donde se para atrae las miradas y las lentes de los celulares. 🚘🦇https://t.co/YvjuEWNToB — Milenio Tamaulipas (@MilenioTam) September 19, 2020

“Si bien, no es una réplica exacta del modelo del 89, es una adaptación. Tenía que tomar en cuenta el espacio de mi cochera y de las calles”. Notas relacionadas Actriz afroamericana daría vida a Catwoman en ‘The Batman’Los 10 datos más oscuros sobre Batman “Batilalo” aseguró que invirtió más de 30 meses en el auto, “pero en dinero ni llevo el conteo, lo que sé es que me ahorré la mano de obra y que el material lo fui comprando poco a poco”.

Faltan ajustes, pero se siente satisfecho por haber cumplido su sueño de adolescente, “sobre todo porque no existía y lo fabriqué, haberlo hecho con mis manos le da un valor extra”.

PODRÍA INTERESARTE:

Se forma tormenta tropical ‘Beta’ frente a Tamaulipas

Pero la admiración de Eduardo por el superhéroe nocturno no termina en su coche. Lo que más le gusta de El Caballero de la Noche es que siempre está preparado física y mentalmente para superar cualquier reto, por lo que decidió hacer de esta filosofía un estilo de vida, convirtiendo su hogar en una Baticueva.