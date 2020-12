Batman y Superman escalan hospital en Texas y visitan a niños (VIDEO)

No es un avión, tampoco un cohete, son Batman y Superman que unieron fuerzas para visitar a los niños de un hospital en Texas que luchan para vencer al cáncer.

Los pacientes pediátricos de un hospital de investigación y tratamiento del cáncer en el área de Houston, Texas recibieron una bonita sorpresa al ver como los súper héroes escalaron el edificio para llegar hasta a ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Perro roba comida de una tienda y al salir sanitiza sus patitas (VIDEO)

En un video publicado en Twitter por CBS News, se aprecia como Batman y Superman hacen rappel por el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Houston y en su camino a la cima van saludando a los niños a través de sus ventanas.

Y la verdad es que no solo los niños disfrutaron de la visita de los héroes, también el personal médico y enfermeras dijeron sentirse honrados y contentos con el espectáculo que dieron estos peculiares visitantes.

SUPERHERO SURPRISE: Pediatric patients at The University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston got a surprise visit from Superman and Batman Thursday, when the superheroes rappelled off the hospital windows outside their rooms. pic.twitter.com/dnoICnIjeg

“Ver a estos superhéroes de @MDAndersonNews mientras terminaban las rondas después de los procedimientos pulmonares de #MDAP me alegró el día”, dijo la usuaria de Twitter S Faiz, cuya biografía en la plataforma de redes sociales dice que es neumóloga / intensivista / especialista en sueño del hospital.

“¡Fue increíble escuchar cómo los niños vitoreaban y saludaban desde sus habitaciones y luego la emoción cuando entraron al hospital! #OneMDAnderson”.

Seeing these @MDAndersonNews superheroes while finishing rounds after #MDAPulmonary procedures made my day! Was amazing hearing how the children cheered and waved from their rooms and then the excitement when they came inside the hospital! #OneMDAnderson https://t.co/lnYr0rEnwy pic.twitter.com/7UqrPlgU8m

— S Faiz (@sfaiz212) December 17, 2020