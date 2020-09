Bebé de 9 meses es abusada y asesinada por su padre en Texas

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, la autopsia de la bebé determinó que había sido abusada y murió por asfixia durante la agresión

Un hombre fue arrestado por abusar y asesinar a su pequeña hija, una bebé de 9 meses de nacida, en Houston, Texas.

La policía supo del crimen atroz el día lunes 24 de agosto, cuando los agentes del alguacil del condado de Harris, recibieron un llamado informando de una bebé que no respiraba en un complejo de apartamentos en la cuadra 15000 de Westpark.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre asesina a esposa e hijos por ser “muy ruidosos”

El personal de EMS trató de salvar a Savayah Mason, de 9 meses, quien fue llevada a un hospital donde más tarde fue declarada muerta.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, la autopsia de la bebé determinó que había sido agredida sexualmente y murió por asfixia durante la agresión.

El hombre fue identificado como Luis Luna, de 23 años de edad, quien fue acusado de homicidio capital por abusar y después matar a su propia hija de tan solo 9 meses de edad, según lo informado por El Diario.

El padre de la bebé fue detenido el pasado lunes, luego de que funcionarios emitieran una orden de arresto en su contra por la muerte de Savayah Mason de 9 meses de edad.

Heartbreaking. Worst type of cases. May this little angel Rest In Peace. Good job by our Investigators and all involved. #HouNews https://t.co/Ba9IBDHxyw

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) August 31, 2020