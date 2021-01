CDMX: Hospitalizan a bebé con COVID-19; tiene ‘síntomas de adulto’

Compartir esta publicación













Una bebé de un año ha sido hospitalizada en Ciudad de México tras contraer el coronavirus. La pequeña presenta ‘síntomas de adulto’, relata su madre.

Raquel Citlali tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Pediátrico de la Villa ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero

Gisela, madre de la menor, quien aguarda afuera del área de urgencias, señala que la bebé “tiene síntomas de adulto”.

De acuerdo con los síntomas que detectó la madre, su hija Raquel presenta fiebre, inflamación del estómago y oxigenación de 84.

“Mi bebé tiene un año y tiene todos los síntomas que puede tener una persona grande. El coronavirus no distingue edades.”

Además de su pequeña hija, Gisela también espera noticias de su esposo, quien también está hospitalizado por contraer covid-19. La madre tuvo que someterse a una prueba para descartar que fuera portadora del virus.

Gisela estuvo desde las 8 hasta las 10 la mañana esperando que

vocearan la ficha número 16, todo para poder ver a su hija en el área covid.

“Yo no tengo covid, salió negativa mi prueba y eso es lo que me va a validar para poder entrar a ver a mi bebé; aún así no podré entrar del todo esporádicamente, pues tengo un embarazo de seis semanas, tampoco me van a exponer”, refirió.

De acuerdo a la mujer, el contagio de su hija, probablemente fue porque en el trabajo de su esposo hubo un brote y “él convivía con ella y conmigo”.

Explicó que su esposo es almacenista y algunos de sus compañeros “salieron de vacaciones, se fueron comprar sus juguetes a la Merced, a la Central de Abasto y a hacer cosas que no deberían porque estamos en semáforo rojo”.

La mujer aprovechó para reclamar que los capitalinos no tomen conciencia y no adopten las debidas precauciones ante esta

emergencia; “que se pongan cubrebocas por protección a los demás, que muestren empatía.

“Mi bebé esta debatiéndose entre la vida y la muerte por personas que no se cuidan”, concluyó Gisela.