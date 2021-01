Bebé sobrevive a rara enfermedad tras dar positivo a Covid-19

Kasen Donerlson es un pequeño de Estados Unidos que es llamado el ‘bebé milagro’ en ese país, luego de sobrevivir a un contagio de coronavirus y a un delicado trasplante de hígado tras ser diagnosticado con una rara enfermedad, esto antes de celebrar su primer cumpleaños.

El pequeño nació el 14 de enero de 2020 en Syracuse, Nueva York. Pese a tener un peso saludable, pasó unos días en el en la unidad de cuidados intensivos neonatales tras detectarse problemas respiratorios e ictericia, que es cuando la piel se torna amarillenta por acumulación de bilirrubina en la sangre.

Se suponía que su permanencia en esa unidad iba a ser en corto plazo, pero eso no ocurrió y luego de dos meses los médicos le diagnosticaron atresia biliar, que refiere a la obstrucción de las vías que transportan un líquido llamado bilis, el cual pasa desde el hígado a la vesícula biliar.

TE PUEDE INTERESAR: EU se acerca a las 400 mil muertes por COVID-19

Mitayah Donerlson, madre del bebé Kasen, dijo al programa Good Morning America, transmitido en ABC, que el proceso “ha sido muy, muy estresante”.

Kasen fue sometido a una cirugía de emergencia solamente después de días de conocerse el diagnóstico. Sin embargo, la intervención no fue la esperada, generando que el pequeño sea operado para un trasplante de hígado.

“Tuvimos un sinfín de visitas al hospital y estaríamos allí durante cinco, siete o 10 días debido a la gravedad de la enfermedad y las complicaciones que tenía Kasen (…) Tenía fiebres que no bajaban”, dijo la madre, quien además sostuvo que el pequeño fue intubado para su alimentación.

Mientras la mujer realizaba las gestiones para el proceso de operación de Kasen, supo que él, su pareja, su sobrina de 5 años y ella dieron positivo a covid-19.

“El 21 de noviembre se despertó esa mañana y tenía mucho calor. Su cuerpo era como tocar una estufa. Solo lloré porque sabía que el hospital nos iba a admitir, pero no sabía que nos iban a decir que tenía COVID positivo”.

"They made a way for Kasen, a way for my baby, to have a second chance at life, a life that he was not promised to see."

Kasen Donerlson is being called a "miracle baby" after surviving both COVID-19 and a liver transplant, all before his first birthday. https://t.co/EY47zdbHOA pic.twitter.com/LpGUvuMGcj

— ABC News (@ABC) January 18, 2021