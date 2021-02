VIDEO: Bebé reacciona al nacer y se hace viral

Compartir esta publicación













Una bebé reaccionó con presunta decepción al nacer en medio de una pandemia, y su gesto se hizo viral a través de un video en TikTok donde los usuarios que se sintieron identificados pidieron, a manera de mofa, devolverla a donde era feliz.

Y es que sus miradas al conocer el mundo supuestamente demostrarían que este no le gustó para nada, ya que la bebé tuerce un poco la boca y voltea los ojos después de observar detenidamente el espacio en donde fue traída a esta Tierra.

Reacción de bebé es compartida por miles de internautas

En el video es posible apreciar a la bebé, envuelta en una cobija, con un hermoso gorro y sobre los brazos de su madre, mirar a su alrededor mientras esta comienza a hablarle con el tono característico con el que nos referimos a un menor de edad, para preguntarle: “¿Qué estás mirando, mi amor? Tú estás pequeñito como un ratoncito”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Como quitar el olor a ‘cucaracho’ de tu ropa guardada? aqui te decimos

Y tras su gesto de desaprobación en el que también mostró ganas de llorar, muchos usuarios de redes sociales creen que la bebé hubiera preferido quedarse en el vientre de su madre, por lo que le dieron la razón asegurando que esta épica no es la mejor para habitar la Tierra e hicieron el video viral en cuestión de horas.

Bebé sobrevive a trasplante de hígado y al coronavirus

El caso recordó al de Kasen Donerlson, una bebé de Nueva York, Estados Unidos, que con tan sólo un año de haber nacido se convirtió en un luchador y guerrero de vida tras contraer el coronavirus mientras esperaba que un hígado estuviera disponible para un trasplante. Afortunadamente sobrevivió a ambos y ahora posa feliz para las fotos.

Según cuenta su madre, Mitayah Donerlson, a su bebé le diagnosticaron atresia biliar debido a que sus conductores biliares no funcionan correctamente. Los médicos determinaron que necesitaría de un trasplante de hígado pero no contaban con que en su camino se cruzaría el coronavirus. En noviembre del 2020, el bebé se contagió y experimentó fiebre alta, no obstante, como todo un héroe, se recuperó rápidamente y el pasado 2 de enero su familia encontró un donador ideal.

#NuevoLaredo podría tener un blanco Día del Amor y la Amistad. 🌨💖💑 https://t.co/3alZTFp7Lt — El Mañana (@ElMananaOnline) February 8, 2021