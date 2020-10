Recién nacido le quita cubrebocas a doctor y se hace viral

La fotografía de un recièn nacido cuya primera acción, al ser sostenido por el médico que lo trajo al mundo es quitarle el cubrebocas, está dando la vuelta al mundo, viralizándose como “la foto de la esperanza”.

“Símbolo de “esperanza” Este es Samer Cheaib, ginecólogo de Dubai. Publicó esta foto con un recién nacido en los primeros momentos de su vida – el pequeño trató de quitarse la máscara de la cara El médico escribió: Todos estamos esperando la señal quitar las máscaras y volver a la rutina”, se compartió en redes sociales.

En tanto, dos empresas estadounidenses esperan solicitar la aprobación de emergencia para sus vacunas contra el covid-19 a fines de noviembre, una buena noticia para Estados Unidos en un momento en que atraviesa un nuevo repunte de casos, con un total superior a los ocho millones.

