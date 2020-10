Beca Elisa Acuña: Consulta los requisitos y fechas de registro

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), abrió una convocatoria que apoyará a estudiantes egresados de licenciatura o técnico superior universitario (TSU), tras haber concluido la titulación mediante una tesis o cualquier otro trabajo escrito y actividad profesional con el que se haya obtenido el grado académico: Beca Elisa Acuña.

Se trata de la Beca Elisa Acuña, el monto es de cuatro mil pesos, que será pagado después de la publicación de resultados: el 9 de noviembre del presente año.

De acuerdo con la CNBBBJ, el programa busca impulsar a que estudiantes y egresados alcancen la superación académica y profesional.

Para participar, los interesados tienen del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020 para registrarse a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ .

BECA ELISA ACUÑA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser mexicano/a. Ser postulado/a por la Institución Pública de Educación Superior (IPES) de origen. Haber egresado a partir del mes octubre de 2019. Haber obtenido el grado académico por el que solicita la beca mediante la presentación de una tesis, o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional a partir del mes de octubre de 2019 y hasta el 27 de septiembre de 2020. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. No tener otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita. Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

La presentación de las solicitudes de beca en los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA ELISA ACUÑA

La beca consiste en un apoyo económico por haber obtenido el grado de licenciatura o de Técnico Superior Universitario (TSU) en el período comprendido de octubre de 2019 al 27 de septiembre de 2020. El monto de la beca es de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que será pagado después de la publicación de resultados.

Para recibir el pago de la beca, los/as egresados/as deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes. La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el SUBES del 28 septiembre al 10 de noviembre de 2020, en el menú “Solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”.

El registro de la CLABE no asegura el otorgamiento de la beca.

La CNBBBJ es la instancia competente para realizar las transferencias de pago a los/as aspirantes que resulten beneficiados/as con la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Una vez entregado el recurso, el becario es el responsable de su manejo.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES

Esta beca es compatible con las becas de Apoyo a la Manutención, Excelencia y BAPISS, otorgadas por el Programa de Becas Elisa Acuña cuando se establezca expresamente en las convocatorias respectivas.

Esta convocatoria es compatible con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin, o de alguna otra cuyo objetivo sea diferente, pero que bajo el principio de temporalidad no sea compatible, al amparo de las otorgadas por la Administración Pública Federal Centralizada. Cuando se detecte que una persona recibe de dependencias de la Administración Pública Federal dos becas para el mismo fin, se consultará a el/la becario/a para que en el término de 5 días manifieste qué apoyo desea conservar. De no existir respuesta en dicho plazo, se cancelará la otorgada por el Programa de Becas Elisa Acuña.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as los/as aspirantes, los/as beneficiarios/as serán seleccionados/as en función de los siguientes criterios:

Mujeres indígenas o afro mexicanas. Varones indígenas o afro mexicanos. Personas con discapacidad. Escuelas ubicadas en:

• Localidades o municipios indígenas.

• Localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

• Zonas de Atención Prioritaria.

En esta página puedes consultar la convocatoria completa: Convocatoria Becas por haber concluido la titulación

La Coordinadora también recordó que las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante, no hayan sido finalizadas, o no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

Aquellos estudiantes que resultaron seleccionados deberán ingresar a la siguiente página web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna el 9 de noviembre de 2020 y especificar su número de folio.