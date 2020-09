Becan a estudiantes mexicanos

Compartir esta publicación













Gracias a un convenio entre el Consulado General de México y Texas A&M International University (TAMIU), decenas de estudiantes mexicanos reciben becas para estudiar carreras en la institución.Se trata del Programa BECAS del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) a beneficio de estudiantes mexicanos en TAMIU.

El cónsul general de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza Sánchez y el presidente de TAMIU, doctor Pablo Arenaz, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) afirmando su compromiso con el Programa IME-BECAS.

Este año, el Programa IME-BECAS recibió un total de 30 mil 500 dólares en fondos de becas donados por socios comunitarios y donantes individuales, incluido el Consulado General de México en Laredo, Ermilo Richer – Richer Agencia Aduanal, el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, International Bank of Commerce y Association of Logistics and Forwarding Agents Inc.

El Programa IME-Becas ha otorgado desde hace siete años, 174 mil 700 dólares en fondos de apoyos entre el Consulado y los fondos de TAMIU.

Establecido inicialmente en el 2013, el Programa IME-BECAS apoya a los estudiantes mexicanos que residen en el extranjero, en Estados Unidos, brindándoles recursos educativos adicionales, señaló Mendoza Sánchez.

“El Consulado General de México en Laredo está convencido de que la mayor riqueza para las comunidades latinas en los Estados Unidos es una educación universitaria, la cual allanará el camino para el aprendizaje permanente y una alta calidad de vida”, explicó.

A través del Programa, el gobierno de México otorga al-ta prioridad a atender a la población mexicana que reside en el exterior, en Estados Unidos, proporcionando recursos educativos.

IME BECAS reconoce la importancia de los mexicanos que trabajan o estudian en Estados Unidos para participar en programas educativos que faciliten su desarrollo y aseguren la continuidad de su educación. Cada año, la beca está disponible para estudiantes de pre-grado y posgrado actualmente inscritos en TAMIU.