GALERÍA: Impactantes imágenes de daños tras explosiones en Beirut

Enormes explosiones sacudieron Beirut, la capital libanesa, hiriendo a varias personas y causando daños generalizados.

Georges Kettaneh, funcionario de la Cruz Roja Libanesa, dijo que había cientos de personas afectadas, incluyendo heridos y muertos, pero no dio más detalles. La Agencia AP ha publicado fotografías impactantes de los destrozos provocados por las explosiones.

No es claro qué ha sucedido. La explosión sucedió en una fábrica de petardos en el puerto. La BCC no descarta que pudo ser un accidente. El hecho se produce el mismo día de una escalada de protestas sociales y de una fuerte advertencia de Israel contra la milicia pro iraní de Hezbollah.

Reportes iniciales dicen que hay al menos 10 personas muertas y cientos de heridos debido a la explosión cuya onda expansiva se sintió hasta 17 kilómetros alrededor, de acuerdo con información de la cadena de televisión Al Jazeera.

Fuentes citadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, han señalado que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales, si bien no hay versión oficial del suceso.

Las deflagraciones, cuyo origen se desconoce por el momento, fueron oídas en varios sectores de la ciudad y provocaron la rotura de vidrios en numerosos edificios a varios kilómetros a la redonda. Una columna de humo naranja se podía ver de lejos.

El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaba pasar a la defensa civil, en medio de un trasiego de ambulancias y camiones de bomberos.

En el barrio del puerto, los daños y la destrucción eran visibles.

Los medios locales difundieron imágenes de personas atrapadas en los escombros, algunas cubiertas de sangre.

Según informaciones preliminares de la prensa local, la explosión habría sido resultado de un incidente en el puerto de Beirut. Al Jazeera reporta que se trataba de material explosivo confiscado hace años y que se encontraba almacenado en un almacén del puerto.

También hubo reportes iniciales que dijeron que se trató de un ataque israelí contra Hezbollah. Tanto el gobierno de Israel como representantes de Hezbollah han negado esta información. “Los edificios tiemblan”, tuiteó un habitante de la ciudad que aseguraba que “todos los vidrios de su apartamento estallaron”.

Video of the explosion at Beirut port caught from the sea#إنفجار_بيروت pic.twitter.com/ddDZQfBgzp

— Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020