Belinda bloquea a excantante de Jeans de todas sus redes sociales

Alguna vez te preguntaste el ¿porqué ya no te aparecen los post de tu amiga en tus redes sociales?, y al buscarla te das cuenta de que no sólo te eliminó, sino también ¡te bloqueó!, bueno eso precisamente le pasó a una cantante famosa ex integrante del grupo Jeans con Belinda, y todo por un simple comentario en un post.

La famosa actriz y cantante Litzy, quien fue integrante de Jeans, reveló que Belinda la tiene bloqueada de las redes sociales y que en el pasado recibió ataques por parte de los Belifans, luego de que reaccionara a una publicación en la que se comparaba a la actual pareja de Christian Nodal con Carmen Campuzano, modelo mexicana que se vio envuelta en polémicas por varios problema con las drogas. Te contamos lo que sabemos.

En entrevista con Karla Díaz, integrante de JNS (Jeans), en el programa Pinky Promises, Litzy reveló que hace ya un tiempo Belinda la bloqueó de todas las redes sociales, luego de que la cantante reaccionó con algunos emojis de risa a la comparación que se hacía de la intérprete de Amor a Primer Vista con Carmen Campuzano.

“Les voy a contar. Una sola vez cometí el gravísimo error, un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda, traían el mismo outfit y se veían iguales y yo puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me reí, equis”, compartió Litzy.

Tras este ‘error’ como ella lo catalogó, recordó que recibió múltiples comentarios de odio, así como amenazas de muerte.

“Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, de ‘¿tú, quién eres? ‘Nadie te conoce’, ‘¿de dónde saliste’, ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte”, externó Litzy.

Asimismo, recordó que eso no fue todo, pues resulta que el error le llegó a Belinda, quien la bloqueó de todas las redes sociales.

“Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, o sea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo, ‘ay mis belifans me defienden’, la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas”, comentó Litzy.

Finalmente, Litzy lanzó una petición a Belinda, no sin antes bromear sobre el parecido de Belinda con Carmen Campuzano.

“¿Para qué van al mismo cirujano? Beli, si estás viendo esto desbloquéame”, dijo Litzy entre risas.

Litzy revela rivalidad con Belinda