Belinda y Nodal estrenan impactante look en pareja (FOTO)

La pareja compartió una imagen con su cambio de look, el cual sorprendió a sus fans

Mientras que algunas parejas visten la misma playera al mismo tiempo, otros usan outfits identicos, o hacen los mismos gestos, Belinda y Nodal presumieron en redes sociales un diseño de cejas idéntico.

La nueva marca de su amor, así lo señalaron los fans de la pareja más famosa de La Voz México, una muestra de su real amor.

A pesar de que las opiniones en redes sociales están divididas por las extravagantes muestras de amor que esta pareja hace, la realidad es que no temen dar a conocer que entre ellos son el complemento perfecto.

Esta no es la primera vez que tanto Christian Nodal como Belinda combinan sus looks para enmarcar su unión; ya sea con tatuajes, outfits y frases románticas, ambos se han convertido en el centro de atención en redes sociales y la televisión porque no dejan de lado sus personalidades al realizar estas mezclas.

Belinda y Christian Nodal son una de las parejas con mucha popularidad y fanáticos de todas las edades del medio del espectáculo. Su romance inició luego de que ambos trabajaran en La Voz, reality que ganó el intérprete de “Adiós amor”. Nodal y Beli no han parado de demostrarse su amor.

Christian Nodal comentó en la publicación de la foto un breve mensaje de amor, donde se deja ver el gran cariño que se tiene la pareja.

“Ya se me anda mimetizando mi amorcito bello”, el cantante también colocó en el tuit varios emojis de corazones blancos.

Hasta el momento la foto de la pareja de famosos, publicada en Twitter, cuenta con más de mil 200 retuits y 50 mil me gusta.

¿Qué te pareció esta nueva marca de amor entre los tortolos?, ¿te animarías a compartirlo con tu pareja?