Belinda y Christian Nodal se tatúan juntos demostrando su amor

View this post on Instagram

Estoy en shock🥰🥰 Muero Me está temblando la mano, mis ojos están chillones jaja literal de lo feliz/ ota 🥺😂 BELI ENCONTRÓ AL AMOR DE SU VIDA Ayy es un amor tan único🥺🥰🥰 NODELI ES AMOR, ES LO MÁS REAL QUE DIOS NOS HA MANDADO Se acuerdan de la entrevista de Gustavo Adolfo que decía que: @belindapop tiene un corazón tatuado en el tobillo en el 2017 😍 dijo que cuando encuentre el amor de su vida, se tatuará las iniciales. 😭🙈🙊 Hoy, 2020 Beli se ha tatuado las iniciales “CN” de @nodal 🥺🥺 ES EL AMOR DE SU VIDA Aww que hermoso Dios me los bendiga a ellos y a su amor 😍 NODELI🥺 Que lindo los dos se hicieron un tatuaje con sus iniciales y el número 4 @belindapop @nodal #belinda #belindapop #beliynodal #christiannodal #nodal