Belinda y Nodal borran fotos y dejan de seguirse en redes

Esta mañana, Christian Nodal y Belinda se volvieron tendencia en las redes, sin embargo, la razón no fue la que en los últimos días los ha llevado a acaparar la atención de los medios y del público, ahora es muy diferente: la historia de amor que recién comenzó podría haber llegado a su fin.

El rumor surge luego de que la pareja dejó de seguirse en Instagram y el cantante eliminó las románticas publicaciones que había hecho hace apenas unos días.

Las fotos con las que hicieron oficial el romance, así como la extensa declaración de amor hecha por Nodal a modo de reacción ante las críticas a su noviazgo desaparecieron ya de su perfil, sin embargo, Belinda aún tiene la foto con él.

Aunque ninguno de los dos ha emitido algún comentario al respecto, Belinda subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se les ve sonrientes jugando dentro de las instalaciones de TV Azteca.

Este miércoles la pareja dio una serie de entrevistas a programas de esa televisora y contaron algunos detalles de cómo surgió el flechazo entre ambos. Hasta hace unas horas lo más comentado en las redes eran los detalles sobre su primer beso.

“Estábamos ensayando la canción que cantamos juntos, me dijo ‘Vente a mi casa’ y de repente me empezó a cantar la canción que escucharon –en el programa de Azteca– con el piano y entonces yo de ‘Ay, no puedo con el momento’… entonces ya le dije ‘Bueno ya me voy a mi casa’ y de repente me dice ‘No te vas a ir sin que te dé un beso’. Fue una amenaza, me secuestró contra la pared. Y le dije que no y luego le dije que sí. Fue tierno. El primer beso tierno e inesperado”, compartió Belinda en una entrevista para el programa Venga la alegría.

En dicha entrevista, la cantante aseguró que aunque la primera historia que Nodal compartió en su Instagram sobre su relación fue subida sin su consentimiento, sin embargo, dijo no haberse molestado y por el contrario, afirmó que esa relación ‘sí merecía el reconocimiento’.

“En ningún momento le dije quita historia. Yo si estoy con él, si estoy en una relación en verdad lo digo, él sí está en mi corazón, esta relación si merecía reconocimiento”, dijo.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar y en Twitter y Facebook ya circulan memes sobre la situación de la pareja.