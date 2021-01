Captan a Ben Affleck en complicada situación y lo convierten en meme

El actor estadounidense Ben Affleck fue captado el pasado sábado por las cámaras de los paparazzi mientras ingresaba a su domicilio en Los Ángeles llevando a la vez un café tipo frapuchino o granizado sobre una pila de paquetes postales.

A pesar de su empeño por sostener todas sus cosas al mismo tiempo, el intérprete de Batman acabó con varios de los paquetes en el suelo, e incluso por poco perdió los pantalones.

Y las imágenes no tardaron en convertirse en memes, con muchos internautas identificándose con la situación.

“Literalmente yo, llevando una cantidad de platos como para tres meses a la cocina”, escribió una tuitera.

“Esta foto de Ben Affleck somos todos nosotros”, comentó otro.

“¿Por qué Ben Affleck y yo somos la misma persona?”, reza uno de los tuits.

Ben Affleck balances packages and coffee while attempting to keep pants up https://t.co/mc4jTHp7B3 pic.twitter.com/H9lmKUCDZl

— Page Six (@PageSix) January 23, 2021