Darán 300 dlls adicionales por semana de desempleo; ¿quiénes podrán recibirlo?

ESTADOS UNIDOS.- El gobernador Greg Abbott compartió una buena noticia que revela que los tejanos que reciben beneficios de desempleo obtendrán 300 dólares adicionales por semana.

El administrador de FEMA Pete Gaynor, aprobó la subvención de fondos para Texas como parte del Programa de Salarios Perdidos. FEMA trabajará con el gobernador Greg Abbott, en la implementación de un sistema estatal para que estos fondos estén disponibles para los residentes de Texas.

Texas has applied for a federal program that would give Texans who are out of work due to COVID an extra $300 in benefits per week.

If approved by the Federal Government – as expected – the benefits will be retroactively effective the week ending Aug. 1 https://t.co/qULq7z0l7K

