Busca AMLO que beneficios fiscales en frontera sean ley

Compartir esta publicación













El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá una reforma legal o incluso constitucional para establecer de manera permanente los beneficios fiscales que ha otorgado su Administración en la frontera norte del País.

Tras señalar al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari de haber eliminado esos estímulos en la zona limítrofe con Estados Unidos, el Mandatario firmó la extensión del programa de zona libre para que dure, por lo menos, hasta 2024.

Sin embargo, anunció que tiene intenciones de dejar plasmados esos beneficios en materia de impuestos, salarios y precios de combustibles en un ordenamiento legal.

TE PUEDE INTERESAR: Si naciste entre 1985 y 1989, este es tu mejor opción de Afore

“Este programa que ha resultado de mucho apoyo, de beneficios para los estados fronterizos y se refrenda, a eso vengo, a firmar aquí con ustedes el decreto para que se mantenga este programa hasta finales del 2024”, dijo.

“Lo que estamos firmando es que este programa tenga vigencia hasta el final del sexenio, si así lo decide el pueblo, es decir, hasta que estemos en el Gobierno, y estoy seguro de que se va a mantener hacia adelante, vamos a buscar la forma de convertirlo en ley y si es posible elevarlo a rango constitucional”.

Acompañado del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, el Jefe del Ejecutivo se refirió a las crisis por las que atraviesa el País en materia económica y sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Consideró que, gracias a las remesas enviadas por los connacionales desde Estados Unidos, 10 millones de familias han logrado recibir recursos, lo que complementa los programas de Bienestar de su Administración.

Sostuvo que en el País no se han desatado conflictos a pesar de la situación.

“A pesar de la pandemia, no tenemos una crisis de consumo, hay estabilidad social en el País, no han habido asaltos masivos a tiendas, supermercados, hay orden y esto no es por el autoritarismo, no es por la mano dura, no es por la dictadura, es por la democracia y por atender primero a los más necesitados, a los más pobres, la paz es fruto de la justicia, por eso nuestro reconocimiento a los paisanos”, expresó.

López Obrador informó que hasta el momento se tienen reportes sobre un incremento del 10 por ciento en los montos de remesas, en comparación con el año pasado.

Por ello, reiteró sus estimaciones de cerrar 2020 con unos 40 mil millones de pesos de ingresos por esa vía, lo que representará una cifra récord.

“También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los paisanos migrantes y no sólo saludar y ver todo lo que han ayudado en estos momentos difíciles que el País está enfrentando una doble crisis, la crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica que se precipitó por lo mismo”, señaló.

“En momentos difíciles, cuando más necesitamos el apoyo, nuestros paisanos migrantes nos están sacando del hoyo, nos están apoyando mucho porque no han dejado de enviar remesas a sus familiares en México”.