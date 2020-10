Bésame mucho, canción mexicana con más versiones en el mundo VIDEO

Compartir esta publicación













Bésame mucho la composición a cargo de Consuelito Velázquez a logrado un récord de adaptaciones en diferentes idiomas alrededor del mundo, artistas como the Beatles Jimmy dorsey, Pedro Infante entre muchos más le dieron relevancia a la canción de la Jalisciense.

Consuelito Velázquez lanzó su éxito mundialmente conocido en el año 1940, la canción se ha convertido en un himno de la música romántica en diferentes géneros.

La cantautora jalisciense Consuelito Velázquez alcanzó a vivir el éxito de su fama pues falleció en el año 2005 cuando su famoso éxito ya había sido replicado por cientos de artistas nacionales e internacionales, bésame mucho aún se puede escuchar en nuevas adaptaciones musicales.

Originaria de Ciudad Guzmán, fue la menor de las cinco hijas del militar y poeta Issac Velázquez del Valle y su esposa, María de Jesús Torres Ortíz​. A los 4 años de edad comenzó a demostrar un buen oído y grandes aptitudes para la música, por lo que con apenas 6 años se inició en los estudios de música y piano en la academia Serratos, en Guadalajara.

Después de varios años de estudio, se trasladó a México, D.F., donde prosiguió con sus estudios y obtuvo la licenciatura de pianista concertista y maestra de música. Su concierto de grado se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital y poco después se inició como compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional (México) y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Compositora

Como compositora su legado ha sido más notorio. Sus primeras composiciones, No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte, fueron de naturaleza romántica. Luego, surgieron, entre otras, canciones como Bésame mucho, Amar y vivir, Verdad Amarga, Franqueza, Chiqui, Cachito, Que seas feliz, Enamorada, Orgullosa y bonita y Yo no fui (canción bailable popularizada inicialmente por Pedro Infante y, en años recientes, por Pedro Fernández).

Destaca como un hecho curioso la participación de Velázquez como actriz en la película argentina de 1938 Noches de Carnaval, dirigida por el cineasta Julio Saraceni. También participó como pianista en las películas mexicanas del director Julián Soler Se le pasó la mano​ de 1952 y Mis padres se divorcian de 1959. Además, apareció en el documental sobre su vida Consuelo Velázquez​ de 1992. A lo largo de su vida, compuso música para varias películas mexicanas.

Bésame mucho

Su éxito más conocido: Bésame mucho, bolero compuesto cuando sólo tenía 16 años, fue la melodía que más satisfacciones trajo a Velázquez, y que se convirtió en su carta de presentación. Esta canción fue creada antes de que Consuelo recibiera su primer beso de amor. Después de haber sido grabada por el barítono hispano-mexicano Emilio Tuero, en 1944 se hizo su primera adaptación en idioma inglés por parte del famoso pianista y cantante estadounidense Nat “King” Cole, cuando a este intérprete aún no se le había pasado por la cabeza grabar en idioma español.

De ahí en lo sucesivo, fue interpretada por cientos de artistas alrededor del mundo, como Pedro Infante, Javier Solís, The Beatles, La Internacional Sonora Santanera, Thalia, Xavier Cugat y su Orquesta, The Ventures, Sammy Davis Jr., Antonio Machín, Lucho Gatica, Plácido Domingo, Vera Lynn, Luis Mariano (quien la popularizó en Francia), Sara Montiel, José Carreras, Ray Conniff y su Orquesta, Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Luis Miguel, Diana Krall, Filippa Giordano, Zoé, Susana Zabaleta, Mónica Naranjo entre otros. Bésame mucho es conocida también como Kiss Me Much, Kiss Me a Lot, Kiss Me Again and Again, Embrasse-Moi y Stale Ma Boskavaj.

Traducida a más de veinte idiomas, la canción llegó a ser todo un icono dentro de la música popular. Su gran acierto en Estados Unidos fue la contextualización de la canción hacia las mujeres que esperaban a sus maridos en la Segunda Guerra Mundial.

Vida privada y salud

Años después del inicio de su carrera, la compositora contrajo matrimonio con el propietario de medios e impulsor de artistas Mariano Rivera Conde (fallecido en 1977), de cuya unión nacieron sus hijos Mariano y Sergio Rivera Velázquez. En el período comprendido entre 1979 y 1982 formó parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lo que sería su única intervención en la política de su país. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares en 1989.

Afectada por una enfermedad cardiovascular, Consuelo Velázquez falleció el 22 de enero de 2005. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, escenario de su primera presentación, en medio de una importante manifestación de conocidos artistas y del pueblo, en general. Sus cenizas luego fueron inhumadas en la iglesia Santo Tomás Moro, donde la autora iba cada domingo a escuchar la misa. Su última participación artística la realizó como pianista en el más reciente álbum de la cantante mexicana Cecilia Toussaint titulado Para mí… Consuelo, el cual contiene canciones de Velázquez.

En 1977 la también concertista al piano recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, junto con su colega el maestro Ramón Inclán Aguilar y el periodista y cantante Wilbert Alonzo Cabrera, Lola Beltrán y María Medina. Dicha medalla les fue entregada por el Secretario General de la ONU debido a su participación artística y organización de un suntuoso festival mexicano con motivo del día del personal de las Naciones Unidas.

Recientemente se ha sabido que la compositora e intérprete, entre sus últimas voluntades, dejó siete canciones inéditas, entre ellas Donde siempre (destinada a Cecilia Toussaint), Mi bello Mazatlán (que grabará la Banda El Recodo) y Por el camino, que la autora legó al cantante puertorriqueño – mexicano Luis Miguel.

