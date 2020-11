¿Por qué Best Buy se va de México?

Compartir esta publicación













Este martes, Best Buy, la cadena de tiendas especializada en electrónicos, anunció que cerrará sus operaciones en México; sin embargo, el cierre de sus sucursales no será de inmediato, por lo que te explicamos cuándo clausurarán definitivamente sus tiendas.

Best Buy: ¿Cuándo es el último día?

Best Buy indicó que las 49 sucursales que tiene en el país ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

La empresa estadunidense señaló que la causa de su retirada del mercado mexicano se debido a las afectaciones generadas por el coronavirus Sars Cov-2 en sus ventas, por lo que no le es viable continuar su negocio en México.

Fernando Silva, presidente de Best Buy México externó que “ a pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.

¿Qué pasará con los empleados?

Respecto a los empleados que laboran en sus tiendas indicó que les brindará ayuda y soporte a sus colaboradores en este proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Asimismo, les dará talleres a sus equipos para el uso efectivo de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo, creación de Currículums, así como simulaciones de entrevistas de trabajo.

Además cubrirá el Seguro de Vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

Best Buy: ¿Habrá venta de liquidación?

Respecto a su inventario, la empresa expuso que su sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotarse.

En ese sentido, la empresa indicó que las órdenes en proceso y las compras que se hagan durante las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma.

La cadena de tiendas de tecnología Best Buy cerrará sus tiendas en México este año https://t.co/g5XBBHoiZW — El Mañana (@ElMananaOnline) November 24, 2020