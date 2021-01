Biden mantendrá restricciones de ingreso a EEUU por pandemia

El Gobierno del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, mantendrá las restricciones de ingreso al país impuestas a inicios del 2020 en respuesta a la pandemia del coronavirus y que este lunes fueron levantadas por el mandatario saliente, Donald Trump, ha anunciado la portavoz de Biden, Jen Psaki.

“Con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas [del covid-19] en todo el mundo, este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales”, escribió Psaki en su cuenta de Twitter.

Poco antes, Trump había firmado una orden ejecutiva que levanta las restricciones al ingreso a EE.UU. a viajeros provenientes de Europa y Brasil. La medida entrará en vigor a partir del 26 de enero.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.

— Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021