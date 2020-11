Joe Biden aventaja en Nevada; Trump denuncia fraude en elecciones estatales

Hasta el momento Joe Biden tiene una ventaja superior a los 12 mil votos sobre Trump en las elecciones de Nevada, estado que podría darle los votos.

Donald Trump denunció ante las autoridades un presunto fraude en la votación de Nevada y exigió que se detuviera el recuento de votos luego de que se anunciara que Joe Biden aventajó al republicano en las elecciones de dicho estado hasta por 12 mil votos.

A través de su cuenta de Twitter, el actual mandatario y candidato republicano a la presidencia, pidió que se detuviera el conteo, mencionó que todos los estados que dieron el triunfo en votos electorales para Biden, serán sometidos las autoridades por fraude electoral.

Minutos después publicó un tercer tuit en el que pedía que se detuviera el fraude.

En contraste, el candidato demócrata, Joe Biden, insiste en que no se puede definir un ganador hasta que se realice el conteo completo de los votos en los 51 estados de EUA y mediante un tuit mencionó que “Tengan paciencia, amigos. Se están contando los votos y nos sentimos bien con el lugar donde nos encontramos”.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020