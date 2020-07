Becas Benito Juárez páginas falsas que podrían robarte

Compartir esta publicación













La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, alertó sobre la existencia de un sitio web utilizado para la extorsión, robo de datos y fraude, al obtener las contraseñas de los becarios de bachillerato beneficiarios por esta beca.

Bajo el nombre de bienestarazteca.mx opera engañando a distraídos que no se percatan de la situación, contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior, utilizando material plagiado, imágenes del aplicativo electrónico del sitio original, así como enlaces no seguros a la plataforma oficial para poder obtener hasta el mas mínimo detalle del beneficiario.

Pagina de fraude Bienestar Azteca

La opción que la página brinda para iniciar el registro de nuevos beneficiarios aparece como Comienza tu Registro, y al dar clic solicita información como la , Nombre de Usuario y Contraseña de los becarios en caso de contar con ella, por lo que podría estar relacionado con intento de extorsión o fraude y así apropiarse de la informacion persoal.

Estados Unidos ordena cerrar consulado de China en Houston

Cabe resaltar que justo abajo de la opción mencionada en la página de fraude, aparece un texto con la leyenda “Queremos aclarar que esta página no es oficial ni pretende serlo”.

La plataforma de internet muestra el botón Grupo Bienestar Azteca, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por elderecho.online.org, página que ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria, por utilizar el nombre de Becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre Gob.MX.org. en su logotipo, según información de un comunicado de prensa emitido por la misma Coordinación Nacional.

⚠️CUIDADO⚠️ 🛑Existen páginas FALSAS que engañan a la población y ofrecen realizar el registro a la #BecaBenitoJuárez de Media Superior en la plataforma electrónica. ☝️Te recomendamos verificar la información con fuentes oficiales🔎 ¡#NoTeDejesEngañar! Ayúdanos a compartir📲 pic.twitter.com/bPFT5psAFN — BecasBenito (@BecasBenito) July 21, 2020

Ademas también la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamó a todos los estudiantes a no ingresar a sitios que no sean el señalado en los distintos medios oficiales del órgano administrativo, así como a no proporcionar sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de su beca o identidad.

Comunicado🚨 Recomendamos a las y los estudiantes NO INGRESAR a ninguna página de internet que no sea la señalada por #BecasBenitoJuárez para realizar su registro Sus datos personales pueden ser utilizados para:

🔹Ciberfraudes

🔸Intentos de extorsión

🔹Robo de beca/identidad pic.twitter.com/khTxPU5dbL — BecasBenito (@BecasBenito) July 21, 2020