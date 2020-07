Cancelan la Big Texas Comic Con 2020 debido a la pandemia

Una de las convenciones más grandes de la región ha sido cancelada a causa de la pandemia, se trata de la Big Texas Comic Con el último gran evento local que cancela su instalación de 2020.

El evento estaba programado para el 18 al 20 de septiembre y este fin de semana se dio a conocer la cancelación ya que los casos COVID-19 de San Antonio y las hospitalizaciones continúan aumentando. El Big Texas Comic Con del próximo año está programado para octubre del 8 al 10.

“Big Texas Comic Con 2020 se cancela oficialmente. Esto no debería sorprender a quienes siguen nuestro entorno actual y otros grandes eventos programados para este año”, dice un comunicado publicado en línea. “Simplemente no hay una manera de proteger la salud de los asistentes, invitados, artistas, vendedores y personal en este momento”.

Todos los boletos serán reembolsados; los fanáticos de los comics con boletos impresos deberán visitar la taquilla del Alamodome Ticketmaster para obtener un reembolso, según el anuncio de cancelación o también a través del correo [email protected] para obtener ayuda.

Los vendedores y artistas que han pagado por un stand para la edición 2020 tienen la opción de recibir un reembolso completo o posponer hasta 2021.

It’s official, we’re pulling the plug on 2020. But we’ll be back October 2021! All tickets will be refunded & any vendor booths can either request a refund or postpone with us until 2021. Thanks for sticking with us through this and we’ll be back bigger than ever next year! pic.twitter.com/x8Mn3PKwyP

— Big Texas Comicon (@bigtexcon) July 17, 2020