Binomo en México – Descubre cómo funciona la plataforma de trading

Binomo México es una plataforma de trading muy intuitiva y fácil de usar. Está destinada a las personas que quieren obtener ingresos adicionales operando sobre activos financieros. Esta plataforma se adapta a diferentes niveles de experiencia, ya que su interfaz posee un desarrollo muy fluido.

En el siguiente review te mostramos un análisis completo, pero muy sencillo, de qué es Binomo, cómo funciona, las características de su app, qué tipos de cuentas puedes abrir y si es un fraude o es confiable.

¿Qué es Binomo y cómo funciona?

Binomo es una compañía internacional dedicada a la intermediación financiera entre los inversores y los principales activos financieros del mundo. Posee una plataforma comercial muy avanzada, pero sencilla, mediante la cual el usuario puede operar en tiempo real en los mercados financieros.

Ahora bien, para comenzar a usarla te preguntarás: ¿Binomo cómo funciona? La operativa de esta plataforma es sencilla en el sentido técnico, pero es necesario que tengas conocimientos sobre instrumentos financieros y sus riesgos.

Básicamente, te encontrarás ante un gráfico que refleja los precios del activo. La idea es analizar si el precio subirá o bajará en un determinado plazo de tiempo. Dependiendo de tu predicción, la operación puede generar una rentabilidad. Es decir, el trader no adquiere propiedad sobre el activo con el que negocia, solo especula sobre la dirección que tomará el precio. En caso de que el pronóstico sea acertado, tu inversión y ganancias se verán reflejadas de inmediato en tu saldo.

¿Cómo registrarse e iniciar sesión?

Para poder operar en la plataforma, es necesario Binomo iniciar sesión. Para hacerlo, sigue estos pasos para registrarte:

Ingresa en el sitio web oficial y haz clic en Registrarse.

Escribe tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña única para sign up.

Acepta los términos y condiciones de la compañía, solo después de leerlos. Esto es muy importante, ya que estamos hablando de dinero real.

Ingresa en tu correo y utiliza el enlace que recibirás en tu bandeja.

Al finalizar el proceso podrás ingresar en la plataforma y operar en el activo financiero de tu preferencia. Ahora bien, ¿Binomo es una estafa?

¿Es un fraude o no?

Una de las principales consideraciones que debes tomar antes de ingresar dinero en cualquier plataforma, es su regulación. De allí que es normal que te preguntes si Binomo es fraude o no.

Pues bien, podemos decir que Binomo es seguro, ya que está regulado por la Comisión Financiera Internacional. Es un miembro de Categoría A de este organismo regulador, por lo que cumple con sus normativas. Esto indica que es un sitio seguro en el que podrás generar ingresos adicionales.

Además, se descarta la idea de que sea estafa, ya que los usuarios están protegidos por el Fondo de Compensación de la Comisión Financiera. La cobertura para cada cuenta es de hasta 20.000 € por reclamo. Por último, vale mencionar que Binomo es una plataforma con reconocimientos otorgados por Premios IAIR y FE Awards.

¡Conoce las opiniones de los usuarios!

Veamos algunas de las Binomo opiniones que tienen los usuarios que han compartido su experiencia en YouTube:

Leonardo Muñoz.: “Pienso que Binomo es un bróker confiable en el que se puede hacer trading.”

Luis V.: “Crear una estrategia es muy sencillo, solo debes guiarte por los límites del precio para saber si va a subir o a bajar”.

Yoshio Jhoan.: “Binomo es una plataforma totalmente legal y de confianza, ya que yo mismo la he venido usando desde hace ya muchos meses, y no he tenido ningún inconveniente”.

Tipos de cuenta

Otro factor que debes saber de cómo se usa binomo es que tienes a tu disposición varios tipos de cuenta, según tu depósito inicial:

Demo: Es una cuenta de demostración, en la que podrás practicar con $1.000 virtuales antes de comenzar con fondos reales. Standard: Esta cuenta básica la puedes iniciar con un fondo de $10. Puedes negociar con más de 40 instrumentos financieros y generar una rentabilidad del 85% (si aciertas tu pronóstico) Gold: Para esta cuenta debes acumular un fondo de $500 con tus depósitos. Se amplía la gama de activos a más de 50 y puedes obtener una rentabilidad del 90% (si los pronósticos son correctos). VIP: Para ser usuario en esta categoría, debes depositar un total de $1.000. Con esta cuenta tienes acceso al área VIP de Binomo, beneficios del 90% para los pronósticos acertados y más de 60 activos para operar. Ahora bien, en cuanto al tiempo para hacer retiros, este puede variar, desde algunos minutos hasta 3 días; sin embargo, dependiendo del estado y el medio de pago seleccionado puede tardar más.

Para las cuentas Gold y VIP no es necesario hacer el depósito en un solo movimiento, puedes acumularlas. También puedes hacer tus depósitos en pesos mexicanos si prefieres. Aunque debes considerar que una vez que elijas tu moneda local, no podrás cambiarla después.

¿Cómo retirar fondos?

Para retirar las ganancias en tu cuenta Binomo, los pasos son bastante sencillos:

Desde tu usuario haz clic en Depósitos > Retirar fondos.

Escribe el importe que deseas solicitar (siempre dejando saldo suficiente para mantener tu cuenta), y el medio de pago. Puedes escoger entre tarjetas bancarias o billeteras electrónicas.

Solicita tu retiro y listo. Espera el mensaje de confirmación de la solicitud y luego el que te informa que tus fondos han sido acreditados.

Otro punto sobre los retiros es el tiempo que toman para llegar a tu cuenta. Esto dependerá de tu tipo de cuenta:

Standard: 3 días o más (según el estado de su cuenta y el sistema de pago).

Gold: 24 horas o más (según el estado de su cuenta y el sistema de pago).

VIP: 4 horas o más (según el estado de su cuenta y el sistema de pago).

Para hacer tus retiros, puedes entrar en la página a través de la versión Binomo para pc. O si prefieres usar la aplicación Binomo en tu móvil.

A la hora de retirar los fondos, puedes utilizar solo el medio desde donde realizaste el depósito. Tienes la opción de usar todos los medios para pagar que necesites; únicamente tienes que verificarlos para posteriormente hacer retiros a través de ellos.

¿Cómo usar Binomo?

Ahora que sabes que la plataforma es segura, te mostramos cómo usar Binomo para operar en los mercados financieros. Primero ingresa en login con tus datos para abrir la plataforma. En el gráfico verás los movimientos de los precios en tiempo real, y los botones UP y DOWN.

Si consideras que el precio del activo terminará al alza al finalizar el plazo, selecciona UP. Pero si piensas que bajará, haz clic en DOWN. Si tu pronóstico es acertado al finalizar el plazo, verás el rendimiento reflejado en el saldo inmediatamente. Lo mejor de la forma en cómo funciona Binomo es que puedes abrir trades desde solo $1.

¿Qué son los torneos disponibles?

Ahora bien, ¿qué es Binomo torneos? En esta sección puedes poner a prueba tus habilidades para especular en los mercados. Para acceder a ellos haz clic en el botón de Torneos y observa cuáles se están llevando a cabo.

Para participar, debes pagar una cuota de participación que varía dependiendo del evento entre $0 u $30. Cada torneo tiene sus propios términos y condiciones, por lo que te recomendamos leerlos antes de participar. Los premios son variables, algunos bastante altos. Veamos ahora qué es binomo app.

App disponible para Binomo

La versión móvil de la plataforma es bastante amigable, y está disponible para download en tu móvil Android o iOS.

En el caso de Binomo app, la versión para Android, está disponible en Google Play y en formato Apk ingresando en la página oficial del operador. Esto por si tienes problemas para descargar la App desde la tienda de Google, solo haz clic en Descargas para Android y sigue las instrucciones.

Ahora bien, para Binomo descargar en tu móvil iOS puedes hacerlo directamente desde la App Store o desde la página oficial.

Si quieres usar tu cuenta en el móvil, pero sin descargar la aplicación, también podrás hacerlo sin problema. La versión web se adapta muy bien al navegador de tu celular. Sin embargo, comparado a la versión diseñada para web es más limitada; toma esto en cuenta al momento de usarla.

Conclusión

Con este Binomo review para los usuarios mexicanos, llegamos a la conclusión que es Binomo seguro. Se encuentra regulado por la Comisión Financiera Internacional, y es un miembro de Categoría A. Tiene una interfaz muy fácil de usar que te permite acceder a los gráficos de diferentes activos y operar abriendo posiciones sobre la dirección que tomará el precio.

Además, la plataforma posee una versión móvil para que puedas usar tu cuenta a donde vayas. Ofrece cuatro tipos de cuenta, que podrás abrir según tu conveniencia. Y una vez hayas generado ingresos adicionales, podrás hacer tus retiros usando el medio de pago con el que depositaste.

Para concluir: Es importante destacar que antes de realizar operaciones que impliquen invertir tu dinero, primero te asegures de conocer todos los riesgos implicados.