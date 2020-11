Black Friday: Temor a la pandemia reduce multitudes en tiendas de EU

Compartir esta publicación













Una pequeña cantidad de compradores con cubrebocas acudieron a las principales tiendas minoristas de Estados Unidos en el Black Friday debido a los incentivos para comprar en línea y el temor a un aumento de casos de COVID-19

Una pequeña cantidad de compradores con mascarillas acudió a las tiendas de las minoristas de Estados Unidos durante el “Black Friday”, incluidas Macy’s Inc, Walmart Inc y Best Buy, debido a que ofertas en línea y el temor a un aumento de casos de COVID-19 redujeron el entusiasmo por ir a centros comerciales.

Los minoristas renovaron sus planes para la ajetreada jornada de ventas posterior al Día de Acción de Gracias. Walmart Inc abrió las tiendas a las 5.00 am del viernes y creó un recorrido por cada pasillo para los compradores, antes de pagar en cajas rodeadas de barreras de plástico.

Best Buy también abrió a las 5.00 am y contrató a trabajadores con chalecos naranjas para que organizaran la circulación. Otros ofrecían controles de temperatura y mercadería lista para retirar, incluidos juguetes, bicicletas y artículos de cocina, para evitar que la gente permaneciera mucho tiempo en los pasillos.

Bill Park, socio de Deloitte & Touche LP, estimó que el tráfico en el centro comercial King of Prussia, en las afueras de Filadelfia, disminuyó entre un 20% y 30% respecto al año pasado.

“Me sorprende el tráfico. Está un poco más abajo pero más pesado de lo que pensaba”, dijo, aunque señaló que los compradores no estaban cargados de paquetes.

Las tiendas que venden las populares consolas de videojuegos tenían algunas de las filas más largas, debido a que los más entusiastas intentaban conseguir la PlayStation 5 de Sony Corp.

Los cuñados Gabriel Rojas y Juan Cabrera, ambos de 24 años, hacían fila desde las 2 am del viernes en una tienda GameStop en el Bronx, Nueva York, con la esperanza de comprar una PS5. No tuvieron éxito, ya que había unas 20 personas por delante y al minorista solo le quedaban dos en inventario, dijeron. “Estamos desanimados”, comentó Rojas. “Pero está bien”.

En la icónica tienda Macy’s de Nueva York, Asunción Peralta, de 77 años, dijo que no tenía miedo de comprar porque tenía anticuerpos contra el COVID-19.

“Llevo mucho tiempo esperando este día para comprar toallas y sábanas, todo lo demás que necesito”, dijo Peralta. “Estos precios no son de un Black Friday. Vine hace dos días y las ofertas eran mejores”.

La Federación Nacional de Minoristas pronostica que las ventas al por menor durante el periodo navideño aumentarán en Estados Unidos entre el 3,6% y el 5,2% con respecto a 2019, sumando un total de entre 755.300 y 766.700 millones de dólares. En los últimos cinco años, el aumento anual promedio fue del 2,5%.

El 19 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideraron “ir de compras justo antes, durante o después del Día de Acción de Gracias” como una actividad de alto riesgo.

Minoristas como Target Corp, Kohl’s Corp y Walmart lanzaron promociones en internet en octubre para captar cualquier gasto relacionado con las fiestas lo antes posible.

Más de la mitad de los compradores estadounidenses esperan comprar en línea durante el “Black Friday”, a pesar de que el 75% de los consumidores aprovechan las ventas de temporada, que comenzaron a principios de este año, según una encuesta de Adobe Analytics.

Sin embargo, un 55% de los consumidores dijo que las ventas durante el fin de semana del “Black Friday” se sienten menos especiales por las promociones previas al evento, según Adobe.

