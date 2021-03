Bloquean ascensos en Hospital del IMSS

Compartir esta publicación













Sagrario es una enfermera que padece desde hace un año y medio, el bloqueo para poder escalafonar -subir de nivel- en el Hospital del Seguro Social, por parte de la Jefa de Enfermeras y la Jefa de Personal, a pesar de reunir todos los requisitos.

No es la única trabajadora del instituto que padece esta situación, por temor a perder su trabajo prefirieron quedarse calladas, pero no así Sagrario Asunción Ortiz Cervantes, enfermera especialista de Prenatal del IMSS, con 19 años de servicio, pues aseguró ya no le teme a la represalia, pero sí exige una audiencia con la delegada del IMSS Velia Silva para que den solución, pues están bloqueando sus derechos laborales.

“Quiero hacer una denuncia pública, puesto que ya tengo un año y medio que he estado solicitando que me hagan la aclaración del porqué no se me está permitiendo las nivelaciones como jefa de piso y el porqué se me quita la oportunidad de trabajar como jefa de piso cuando estoy ostentando todos los documentos y estoy inscrita en un escalafón”, expresó la afectada.

Dijo que dentro de los muchos atropellos de los que ha sido víctima, el martes la jefa de Enfermeras le canceló sus convenios, desconociendo el porqué de esta actitud, si se supone que en estos tiempo en los que se habla de la sororidad de la mujer y la no violencia entre las féminas, ella; como otras de sus compañeras padecen de estos bloqueos, por mujeres.

Ortiz Cervantes destacó que esta situación ya la trató con el Sindicato, pero sin respuesta alguna, ya que este organismo, responsabiliza a la jefa de Enfermeras y a la Jefa de Personal; “hablé ya con ella, los escritos ya tienen año y medio y no ha habido respuesta y se supone que deben de ser 7 días hábiles para que un servidor público o dependencia federal te responda y hasta ahora nada”.

Señaló que existe el antecedente contra la Jefa de Enfermeras con documentos firmados, y que se han recapitulado, sin seguimiento alguno por parte del instituto.

“Estoy molesta, es un año de pedir aclaración, porque tengo la capacidad y no se me da, viene gente de fuera a dar bases cuando yo también tengo derecho, realmente estoy cansada”, finalizó.