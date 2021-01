Facebook e Instagram bloquean a Trump de forma indefinida

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado este jueves a través de su plataforma que Donald Trump no podrá usar esta red, ni tampoco Instagram, “por tiempo indefinido y al menos durante las próximas dos semanas, hasta que se complete la transición pacífica del poder” en la casa Blanca, con la investidura de Joe Biden, prevista para el 20 de enero.

Zuckerberg explica en su publicación que “los impactantes acontecimientos” de las últimas 24 horas “demuestran claramente” que el actual mandatario tiene la intención de “usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo”.

La decisión de Trump de utilizar su plataforma “para condonar en lugar de condenar” las acciones de sus partidarios en el Capitolio “ha perturbado con razón” a la sociedad en EE.UU. y en todo el mundo, denuncia el CEO de la red social. Asimismo, destaca que “la prioridad para todo el país” debe ser ahora garantizar que los 13 días restantes y los días posteriores a la toma de posesión de Biden “transcurran pacíficamente y de acuerdo con las normas democráticas establecidas”.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021