Bloquean tarifas en trámites migratorios

El juez del norte de California consideró que los aumentos aprobados por el gobierno federal el año pasado no son justificables

Compartir esta publicación













Por no cumplir con el procedimiento técnico requerido, el juez federal Jeffrey S. White anuló el incremento de tarifas en servicios migratorios que entraría en vigor hoy, lo que abre una ventana de oportunidad para que las personas puedan aprovechar y pagar menos.

“Es posible que esta anulación la echen abajo en una apelación, pero por mientras las personas que tengan pendiente un trámite migratorio pueden aprovechar para hacerlo pagando menos”, destacó Nelly Vielma, especialista en inmigración.

El juez del norte de California consideró que los aumentos aprobados por el gobierno federal el año pasado no son justificables y además, no cumplen con algunos procedimientos técnicos legales por lo que decidió anularlos.

Esto porque el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, no fue nombrado conforme a la ley y por lo tanto la propuesta firmada por él no tiene validez legal y ahora ya no es el Secretario.

Vielma indicó que los incrementos en los trámites son demasiado elevados ya que para naturalizarse como ciudadanos norteamericanos van a pagar mil 170 dólares en lugar de los 640 vigentes.

El ajuste incluye también cobrar por separado el ajuste de residencia, la autorización de trabajo y de viaje que ahora cuesta mil 1140 para adultos y 750 niños subiendo el costo a más de dos mil dólares tanto para adultos como para niños.

La abogada Vielma hizo un llamado a quienes tengan trámites migratorios pendientes para que aprovechen esta anulación de incrementos temporales y paguen con los precios actuales ahorrándose mucho dinero.

Para mayores informes las personas interesadas en un trámite pueden llamar directamente al teléfono (956)725-5500 en horario de oficina.