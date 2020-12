Bloquean traileros Puente 3

Compartir esta publicación













Inconformes con las nuevas determinaciones con el cruce de camiones vacíos, los operadores de tractocamión bloquearon ayer desde las 10:00 de la mañana los accesos al Puente 3 del Comercio Mundial como una forma de protestar pacíficamente ante las afectaciones que han experimentado los transportistas.

“Estamos protestando principalmente por el hecho de que nos hayan mandado a las unidades vacías a Colombia, aumentando el gasto en cuestión de diesel, en cuestión de tiempos y por el flujo en las filas de exportación”, expresó el chofer Leonel.

Tanto Leonel, como más de una veintena de operadores se unieron en un paro de más de siete horas buscando una solución ante sus peticiones, regresar el cruce de vacíos al Puente 3.

“Lo que está pasando ahorita es que si uno como unidad hace al día cinco cruces vacíos, ahorita sólo estamos haciendo dos, por los tiempos que se lleva en llegar a Colombia y luego bajar de Colombia a Laredo -por Laredo, Texas- y aparte toparnos con tráfico, son muchas cosas que conlleva”, agregó el operador.

Las largas filas comenzaron a registrarse y alcanzaron más de 7.5 kilómetros, llegando hasta la entrada de Setasa.

“Lo que claramente nos dijeron -autoridades mexicanas del Puente 3- es que era responsabilidad del CBP, que ellos no tienen nada que ver, que simplemente aceptaban lo que los americanos digan, ahí es donde entramos en desacuerdo, porque no estamos dispuestos a que las cosas sean siempre así, uno sabe el valor de lo que hacemos, como operadores transfer, día a día aquí andamos”, señaló.

Leonel y sus compañeros permanecieron durante más de cuatro horas justo a la entrada del recinto, con los camiones bloqueando en su totalidad el tráfico de tractocamiones y tráileres, las autoridades no les dieron una solución.

“No nos vamos mover, aquí vamos a seguir con el bloqueo, ya que las autoridades no nos han solucionado, ellos hablan de diálogo, de posibles soluciones, pero no de soluciones concretas, por eso nuestra molestia; dijeron que el lunes van a dialogar, mas no van a resolver, no nos están dando una posible solución, simplemente que van a tratar el tema”, puntualizó.