Blue Demon Jr. protagonizará nueva serie de Disney+

El ícono de la lucha libre mexicana Blue Demon Jr. interpretará a una versión ficticia de sí mismo en la nueva serie de Disney+ “Ultra Violet & Blue Demon”, informó la empresa el 28 de enero. Además, el luchador también coproducirá esta comedia de acción.

La joven actriz Scarlett Estévez interpretará a Violet, una joven de 13 años que al ponerse una máscara de luchador se convierte en Ultra, heroína sucesora de su tío, la estrella de la lucha Blue Demon Jr., quien lleva una vida secreta luchando contra el crimen, recoge Deadline.

BREAKING: Mexican wrestling icon @BlueDemonJr & @ScarMestevez will star in the upcoming superhero action-comedy #UltraVioletAndBlueDemon on #DisneyChannel. Series will feature a Mexican-American family and showcase a predominantly Latinx main cast & production team. pic.twitter.com/ddUEAAsv9V

— Disney Channel PR (@DisneyChannelPR) January 28, 2021