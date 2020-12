Así ha evolucionado Bobby Pulido en sus 25 años de Carrera

Compartir esta publicación













José Roberto Pulido Jr, mejor conocido como Bobby Pulido, recientemente celebró 25 años de trayectoria en el medio del espectáculo, fue en Houston, Texas como de su padre, en el concierto que ofreció el 15 de septiembre de 1995, donde inició su carrera.

El artista admitió en una entrevista que estaba muy nervioso y que le preocupaba que los espectadores se fueran a aburrir.

“Tenía muchísimos nervios, lo más frustrante de ser un cantante nuevo y tener un show es no tener un repertorio completo que quisieras tener. Solo tienes un disco grabado con 10 canciones y tienes que llenar el espacio con otros covers y tenía muchísimo miedo de que la gente se fuera a aburrir”, recordó.

Luego de cuatro años sin actividad artística, Bobby Pulido rompió el silencio con el sencillo “La pregunta del millón”, lanzado el pasado 24 de abril. El tema fungió como antesala para anunciar el futuro lanzamiento de un álbum inédito.

El 30 de octubre Bobby Pulido ofreció un concierto emotivo por su aniversario de 25 años de carrera musical a través de livestreaming desde la Ciudad de México.

Aunque Bobby asegura que lo mejor es deleitar a su público en conciertos presenciales no ha dejado de sorprenderlos por medio de sus redes sociales.

“No hay nada mejor que un concierto con tu público, pero lamentablemente debe ser de manera virtual y es lo que hay, sin embargo, tendremos ánimos para fortalecer y estar motivados para cuando se normalice”, aseguró el cantante.

“La pandemia vino a afectar en ese sentido. Tengo material para grabar, pero para escribir y para hacer estas cosas no he tenido ánimos o inspiración, me ha pegado mucho y duele porque quiero cantarle a mi público presencialmente, como ha sido siempre, pero a la situación que vivimos no me lo permite”, lamentó.

El Golden Boy ha demostrado que su música sigue vigente no solo en su canal oficial de youtube o su cuenta de Facebook si no también en el gusto de muchos.

“Mi música sigue viva, sigue siendo escuchada en la radio, en la televisión, en los bailes, en las fiestas, en las convivencias, ahí estoy, ahí está Bobby Pulido y el día que no esté físicamente en este mundo, ahí voy a estar. El legado que deje seguirá vivo y será escuchado”, finalizó.