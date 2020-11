VIDEO: Bomberos salvan a perrito atrapado en alcantarilla

ITALIA.- Por medio de redes sociales se hizo viral un video donde un grupo de Bomberos en Italia rescataron a un perrito que se encontraba en una fosa séptica en Bérgamo.

Se reportó que el animal tiene problemas de ceguera, razónb por la que habría caído al fondo de la tubería, puesto que la alcantarilla no tenía tapa.

Los rescatistas tuvieron que usar mallas de plástico y cuerdas, para hacer una canasta improvisada y poder sacar de ahí al perrito.

El conmovedor acto recordó a la acción hecha por rescatistas de México en días pasados, en la inundaciones de Tabasco cuando salvaron de ahogarse a dos perritos abandonados.

