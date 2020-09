Un cowboy a caballo corta una de las principales autopistas de Chicago

Adam Hollingsworth, apodado el ‘cowboy con rastas’, es un personaje muy conocido en Chicago. Ha colaborado con las autoridades en la actualización del censo nacional cabalgando con su caballo por algunos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, pero ahora ha saltado a la primera página por una protesta muy peculiar.

El pasado 9 de septiembre, Hollingsworth se reunió tanto con la policía estatal como con la policía de Chicago porque quería llevar a cabo una protesta en la autopista Dan Ryan, una de las principales arterias de la ciudad, por los derechos de los niños. Sin embargo, su solicitud fue denegada por suponer una acción “peligrosa e ilegal”, pero él decidió que la iba a llevar a cabo igualmente.

Chicago's Dreadhead Cowboy slowed traffic and dropped jaws by riding his horse down the Dan Ryan Expressway amid rush hour traffic Monday. https://t.co/uwjchBhcog pic.twitter.com/191MpFPW3s

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) September 22, 2020