Obliga a su hija a disculparse por video que subió a TikTok

Un padre de familia obligó a su hija a disculparse por haber subido un video a TikTok en donde bailaba como parte de un reto viral.

El video no le agradó a su padre y la obligó a grabar una disculpa pública para su familia, a quien, según él, había puesto en vergüenza por hacer este tipo de bailes y compartirlos en esta plataforma virtual.

#Viral Este hombre hizo que una joven grabara un video para disculparse por hacer publicaciones de #Twerking en #Tiktok ¿Qué opinas? pic.twitter.com/yAjW7HTF0T — En Vivo Mx (@envivo_Mx) March 5, 2021

En el video se ve a la joven bailando de espaldas a la cámara, mientras se escucha de fondo música. Este contenido no le pareció a su padre que de inmediato le pidió retirar el video.

En el video que el papá la obliga a grabar la muchacha explicó que ese video lo hace por las “fotos y videos en los que me denigro. Lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”.

El padre también interviene en esta disculpa pública y le pregunta: “¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?“.

“Tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. No tienes razón para estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las put*s, hija“.

Ante esta situación la opiniones se dividieron en las redes sociales, algunos apoyaban el proceder de el papá ya que aseguran es la manera correcta de educar, mientras otros apoyaban a la joven y argumentaba que solo se trataba de un video y que esa practica era común entre las personas de su edad.