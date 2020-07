Laredo Texas: 5 muertes por COVID-19; ya son 46 decesos en julio

Laredo ,Texas registró este martes 145 nuevos casos de Covid-19, y además confirmó otras 5 muertes, con las cuales suman 46 en lo que va del mes.

Con estas cifras, la localidad suma 4 mil 276 casos desde que inició la pandemia, de los cuales mil 077 se han recuperado de la enfermedad y 3 mil 128 continúan con el virus activo, además 71 personas han fallecido a causa del COVID-19 y 168 se encuentran hospitalizados por complicaciones del coronavirus.

