VIDEO: Publica broma en TikTok a su empleada y causa indignación en redes

Un reciente vídeo que se volvió viral en TikTok y otras redes sociales, una mujer identificada como Marisa López (@marisalopezh) causó indignación al intentar jugarle una broma a su empleada doméstica de nombre Silvia.

Marisa creyó que sería divertido jugarle una broma a la trabajadora, regañándola por no haber comprado lo que ella, supuestamente, le pidió. Sin embargo, los usuarios de redes sociales están indignados porque consideran que fue un maltrato.

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo, Silvia, a comprar un queso panela. Siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, que yo le dije que cinco, a ver cuál es su reacción, ¿va?”, señala Marisa a sus seguidores.

Luego de que Silvia regresa al auto, la mujer le “confronta” diciéndole que le pidió que comprara cinco quesos panela. Aunque la empleada simplemente evita la confrontación y se disculpa con un “ah, no la escuché”. Sin embargo, Marisa insiste y le reprocha “ya me estoy empezando a enojar”.

Al final del video, la mujer termina por decirle a su empleada que todo se trató de una broma para de TikTok.

En redes sociales no tardaron en recriminarle a Marisa por la broma y el supuesto abuso de su estatus social sobre su empleada.

“Ojalá Silvia haga un tiktok demandando por hostigamiento laboral (y posiblemente por incumplimiento de derechos laborales) a ver si le parece tan gracioso a esta pin*** señora abusadora”.

“Las bromas whitexicans son muy extrañas. Me conmovió la señora porque le echó ganas, pero no le salió. Silvia es demasiado inteligente y no cae en chistes sin sentido”.

“Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona que presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra por hacer las compras en medio de una pandemia?; ¿Silvia tendrá Seguro Social?”.

Tras la polémica Marisa decidió hacer privada su cuenta en Tik Tok.