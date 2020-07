Brote prende focos rojos en cárcel de Webb: cuarentena por 42 positivos de covid-19

La Autoridad de Salud de Laredo emitió esta tarde una orden de cuarentena para el Centro de Detenciones del condado de Webb tras detectar 42 casos de Covid 19. A pesar de las medidas restrictivas de higiene implementadas, los casos en la Cárcel de Webb se incrementaron

De acuerdo al informe de las autoridades municipales, 27 casos corresponden a internos de los cuales 10 tienen el virus activo y aparte hay 15 empleados infectados de los que solamente dos tienen el virus activo.

El Doctor Víctor Treviño fue el encargado de emitir la orden de cuarentena enviada directamente al director del reclusorio Mario García y con instrucciones precisas de aislar y sellar las instalaciones para evitar más infecciones.

The Webb County Detention Center has been placed under quarantine by Laredo Health Authority Dr. Victor Treviño.

A city spokesman said there are 27 COVID-19 cases, including 10 active, among detainees and 15, including 2 active ones, among employees. pic.twitter.com/GTpySFVEwd

