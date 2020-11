Buen Fin 2020: ¿cuándo es y cómo será?

Compartir esta publicación













El Buen Fin 2020 está a la vuelta de la esquina tras un año lleno de retos para los mexicanos. Pronto podremos darnos un respiro de las noticias acerca de la pandemia y enfocarnos en buscar las mejores ofertas durante los días más baratos del año. Esta edición se llevará a cabo entre el 9 y el 20 de noviembre, es decir, durará 12 días.

Originada en 2012, esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo fomentar la economía con descuentos y promociones para tirar la casa por la ventana. Participan prácticamente todo tipo de comercios, desde supermercados y tiendas departamentales, hasta agencias de viajes y compañías de telecomunicaciones.

Ingresa en la tienda de Coppel y descubre todas las promociones y descuentos de este Buen Fin

Finanzas personales durante el Buen Fin

Muchas tiendas departamentales y comercios ofrecen precios de locura durante estos días; sin embargo, lo recomendable es ser cauteloso, en especial en este año de incertidumbre. ¡Eso no significa que dejes de aprovechar los descuentos, sino todo lo contrario! Es el momento de sacar ventaja de ofertas que podrían no volver en mucho tiempo.

Estos tips podrían serte de utilidad

Ahorrar no significa gastar con descuento: que un producto esté en oferta no significa que lo necesites. Si haces una compra impulsiva solo porque ves un artículo en descuento, en realidad no estarás ahorrando, sino haciendo un gasto innecesario.

Compra lo que te falta: mentalízate a aprovechar el Buen Fin para cambiar tu refrigerador viejo, reponer esos audífonos que dejaron de funcionar de repente o comprar el perfume que se te acabó hace unos días. Este es el momento de adquirir el artículo o servicio para el que has estado ahorrando todo el año.

Asigna un presupuesto y respétalo: ningún artículo vale más que tu paz mental. A todos nos encanta estrenar; no obstante, haz tus compras pensando en el bienestar de tu “yo del futuro”. Incluso puedes aplicar el famoso tarjetazo, siempre y cuando estés 100% seguro de que tendrás la solvencia necesaria para pagar.

Compara precios: sé un comprador inteligente e informado. Antes de dejarte llevar por la promoción de una tienda, compara el precio de ese producto en otros comercios e incluso en páginas web.

Contrólate con los meses sin intereses: las facilidades de pago nos ayudan a sentir menos el golpe a nuestro bolsillo. No obstante, si te conviertes en un coleccionista de mensualidades, estarás adquiriendo un gasto frecuente importante que podría afectar tus finanzas a corto plazo. Lleva un control estricto de las compras que hagas a plazos y no arrastres deudas insostenibles.

Controla tus impulsos: no se trata de aguar la fiesta, sino de ser precavido. Es verdad que muchos necesitamos un cambio de guardarropa, renovar la cocina o viajar para visitar a la familia. Sin embargo, si vemos que algo se sale de nuestro presupuesto, evitemos dejarnos llevar por nuestras emociones y sufrir las consecuencias en el futuro.

Qué esperar de este evento en medio de la pandemia

Si de algo puedes estar seguro, es que los establecimientos que participan en el Buen Fin están tomando todas las medidas pertinentes, como no rebasar el aforo permitido en las tiendas, implementar el uso obligatorio del cubrebocas, desinfectar las instalaciones cada determinado tiempo y brindar gel antibacterial tanto a sus empleados como a sus clientes. Además, el hecho de que se extienda a 12 días es para evitar aglomeraciones de gente.

Muchos clientes preferirán hacer sus compras en línea, sobre todo en un año donde las compras por internet se fueron a la alza ante la cuarentena. Las tiendas departamentales y comercios participantes pondrán sus promociones en sus sitios web para que seas parte de esta gran campaña desde la comodidad de casa.