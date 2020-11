Burger King invita a comprar en McDonalds y las redes enloquecen

La reconocida cadena especializada en hamburguesas y comida rápida Burger King, alentó a sus consumidores a consumir en McDonalds, su más fuerte competencia y en otros negocios independientes de cocina “que necesitan de tu apoyo en este momento”.

Las consecuencias del coronavirus para la economía están haciendo que Burger King pida a sus consumidores preferir a la competencia.

Las redes sociales de la firma transnacional de comida rápida en Reino Unido publicaron un desesperado llamado con un título que no podía ser más sorprendente: “Pide en McDonald’s”.

Allí, la cadena especializada en hamburguesas expresó que “nunca pensamos que les estaríamos pidiendo esto. Al igual que nunca pensamos que estaríamos alentando a pedir en KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… o cualquier otro negocio de comida independiente, demasiado numerosos como para mencionarlos aquí”.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020