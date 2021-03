Burger King causó gran indignación en el Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer 2021 no es un día de celebración, por lo que se han convocado diversas protesta en contra de la violencia de género, a favor de los derechos y la cultura machista que abarcan toda la sociedad, y es por eso que algunas empresas han alzado la voz en apoyo a las mujeres; desafortunadamente no siempre salen bien como fue el caso de Burger King.

Con el mensaje “Las mujeres pertenecen a la cocina”, en tweet de Burger King ha despertado una ola de polémica e indignación este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer al ser un mensaje machista y sexista hacia las mujeres.

La cadena de comida rápida Burger King causó toda una polémica en su Twitter oficial luego de publicar un mensaje que decía: “Las mujeres pertenecen a la cocina”, mensaje que de inmediato se volvió viral con más de 100 mil 800 retweets, 107 mil 900 tweets citados, 34 mil 400 comentarios y 378 mil 900 me gusta, cifras que van creciendo segundo a segundo.

Burger King se excusó diciendo que en realidad no se trataba de un mensaje machista y misógino hacia las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, sino que aseguraban que las mujeres debían estar en la cocina solo si ellas querían.

Esto con motivo de evidenciar la desigualdad, discriminación y falta de oportunidades laborales en la industria gastronómica pues, de acuerdo a sus datos comentados en Tweets posteriores, solo el 20% de las mujeres son chefs profesionales.

Burger King aseguró que, tras este polémico mensaje, pretenden lanzar una campaña de apoyo a sus empleadas para quienes quieran realizar una carrera en el mundo de la gastronomía.

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams!

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021