Pone en su lugar a quien se burla de su origen humilde

A través de TikTok una chica exhibió a alguien que quiso ofenderla al afirmar que no se bañaba; ella educadamente le respondió la burla con varios argumentos sobre la realidad de viajar desde su comunidad a la ciudad y lo puso en su lugar.

No cabe duda que hay quienes no desaprovechan la oportunidad para ofender a quienes son diferentes ya sea por su color de piel, etnia o por no tener los mismos recursos; en esta ocasión una chica indígena originaria de Bolivia fue víctima de burlas a través de TikTok pero supo responder con una alta dosis de realidad a quienes lo tienen todo fácil.

Burla y racismo a través de TikTok

Algún usuario de TikTok le comentó que debería bañarse porque olía mal. Lejos de sentirse mal u ofendida ante la afirmación implícita en el comentario de burla, ella explicó que el trasladarse desde su pueblo a la ciudad le hace sudar y empolvarse hasta el punto en que el olor puede ser percibido por otros.

La chica identificada como “@marialeydi21” declaró que su pueblo estaba muy lejos de la ciudad y que para alcanzar al camión debía caminar mucho hasta la parada, aunado al calor, el polvo, el viento y el sudor que sus ropas provocan.

Lo puso en su lugar 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/61lUXN727N — joséandrés (@joseandreeees) August 19, 2020

Admitió que al llegar a la ciudad luego de hacer varios transbordos del transporte llegaba a oler mal pero que claro que se bañaba y no era porque ella quisiera estar sucia sino que no todos tienen auto para llegar a la ciudad.“Me baño y se quita pero tener pensamientos, así como el tuyo, no” marialeydi21

El video se volvió viral y ha juntado en Twitter más de 7 mil retweets y poco màs de 41 mil me gusta mientras que, en TikTok ha tenido mas de un millón de visualizaciones y poco más de 231 mil me gusta en la red social.

Además varios comentarios en ambas redes sociales quienes le han aplaudido a la chica no solo por su ingeniosa respuesta sino por mantenerse siempre respetuosa y no ofender como el chico del comentario lo insinuó.