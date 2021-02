Burocracia les retrasa pago

Compartir esta publicación













Carlos viaja diariamente desde Villa Hidalgo, Coahuila a Nuevo Laredo para poder cobrar su incapacidad y resulta que no puede, porque antes que él, hay más de 160 personas en la misma situación, que son obligados a acudir presencialmente a la Unidad de Medicina No. 78 para hacer este trámite burocrático y recibir su pago.

A pesar de que la Federación dio las indicaciones de que las incapacidades por maternidad, coronavirus y pensiones se harán en línea, debido a la pandemia, para disminuir los riesgos de contagio, pero en la práctica el IMSS obliga a los derechohabientes a hacerlo de manera presencial.

Carlos comentó que lo citaron ayer, por lo que llegó a la UMF No. 78 del IMSS desde las 8:15 de la mañana y resulta que al llegar al instituto lo reciben con la sorpresa que no podrá cobrar, pues hay muchas personas en su misma condición, y nadie da soluciones, ni siquiera el director, quien salió a decirles que en la dirección había 60 personas con Covid-19 que tenía que atender.

Dijo que al personal les pidió que al menos tomaran una lista de las personas que acudieron el martes, para que al regresar al día siguiente pudieran atenderlos, y no tener que volver a pasar esta misma situación, ya que no es nada sencillo venir de otra ciudad sólo para que le digan que no podrás cobrar.

“Le pedí que nos tomaran una lista o nos dieran un número, pero no quieren, dicen que no, entonces tengo que regresar otra vez; para qué me citan si no me van atender”, manifestó ya molesto.

“A qué hora nos van a atender, no hay camiones a las 3:00 de la mañana. ¿Acaso me tengo que quedar a dormir aquí? Me dan instrucciones, ya lo checaste, me regresa, todos venimos por incapacidad de Covid”, expresó Ismael López, a quien le dijeron se regresara a la fila, pero sin la seguridad de que podría ser atendido.

Comentó que esta problemática la conoce la empresa, pero nada pueden hacer, ya que esto es por parte del IMSS, pues los pagos están hechos, y aunque comprende la saturación, no hay un orden y control por parte del personal.

Sofía Barbosa es otra de las afectadas, quien tuvo una incapacidad desde hace un mes y ha sido un verdadero caos poder cobrar; ya son cuatro días que ha estado acudiendo a esta unidad, y sólo la traen a puras vueltas.

“Tengo cuatro días viniendo y no hay respuesta, no nos solucionan, el problema es que no nos van a atender, otro día más haciendo fila”, afirmó.

Comentaron que temen contagiarse de coronavirus, pues hay pacientes enfermos en espera de estudio, y quienes ya lo padecieron pueden reinfectarse, sólo por el burocratismo y mala coordinación del personal para cobrar las incapacidades.